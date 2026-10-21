Citarán a hombre que amenazó a familia con un destornillador por no dejarlo pasar en un trancón

Por medio de las redes sociales circula un video en el que se ve a un conductor de un vehículo de placas ELT 791 amenazando con un destornillador a una familia porque no le permitieron ingresar a la fuerza a la vía.

El hombre inicialmente, saca el destornillador por la ventana para que le den paso en medio de la vía. Luego, cuando sobre pasa al vehículo que le dio paso, lo amenaza con la misma herramienta.

Ante los hechos, la Secretaría de Movilidad de Bogotá citará al propietario del vehículo por cometer maniobras peligrosas dentro de la estrategia ´Salvajes en la Vía.