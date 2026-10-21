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21 oct 2026 Actualizado 13:57

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Bogotá

Citarán a hombre que amenazó a familia con un destornillador por no dejarlo pasar en un trancón

La Secretaría de Movilidad de Bogotá ya cuenta con los datos del dueño del vehículo.

Bogotá
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Por medio de las redes sociales circula un video en el que se ve a un conductor de un vehículo de placas ELT 791 amenazando con un destornillador a una familia porque no le permitieron ingresar a la fuerza a la vía.

El hombre inicialmente, saca el destornillador por la ventana para que le den paso en medio de la vía. Luego, cuando sobre pasa al vehículo que le dio paso, lo amenaza con la misma herramienta.

Ante los hechos, la Secretaría de Movilidad de Bogotá citará al propietario del vehículo por cometer maniobras peligrosas dentro de la estrategia ´Salvajes en la Vía.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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