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20 oct 2026 Actualizado 19:47

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Reportan conato de incendio en la Universidad Autónoma del Caribe

Como medida preventiva, la institución anunció que las actividades académicas y laborales en el bloque afectado serán virtuales.

Conato de incendio en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Caribe. Foto: captura de video de redes sociales.

Conato de incendio en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Caribe. Foto: captura de video de redes sociales.

Conato de incendio en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Caribe. Foto: captura de video de redes sociales.
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Un conato de incendio se registró este martes 20 de octubre en el Edificio de Posgrado de la Universidad Autónoma del Caribe, debido a un cortocircuito. La situación fue controlada oportunamente y no dejó personas lesionadas.

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, el incidente se presentó en un salón que se encontraba vacío y en el que no había clases programadas al momento de la emergencia.

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Como medida preventiva, la institución anunció que las actividades académicas y laborales en este bloque se desarrollarían de manera remota durante el resto de la jornada, a través de Microsoft Teams.

Suspensión temporal de las actividades

La suspensión temporal de las actividades presenciales permitirá que el equipo de infraestructura evalúe los posibles daños y revise el circuito eléctrico de todo el piso, con el propósito de verificar las condiciones de seguridad antes de retomar la presencialidad.

La Universidad Autónoma del Caribe indicó que el regreso a las actividades presenciales se realizará de acuerdo con las orientaciones que sean comunicadas a través de sus canales institucionales.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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