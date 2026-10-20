Presupuesto de Tránsito de Barranquilla caería 18 % en 2027 pese a los retos de movilidad

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla tendría más de $113.000 millones para gastos de inversión en 2027, frente a los $139.000 millones asignados para 2026. La reducción, cercana a los $25.400 millones, equivale a un 18,3 %.

La secretaria de Tránsito, Yaciris Cantillo, presentó estas proyecciones ante la Comisión Segunda de Presupuesto del Concejo Distrital, en el marco del estudio del presupuesto de $9,2 billones de la ciudad. El concejal Edgardo Acuña Díaz cuestionó el recorte y pidió fortalecer el personal operativo, al considerar insuficientes los 67 agentes de tránsito disponibles.

“Yo estaba esperando que usted nos dijera que esa planta operativa la iba a llevar a siquiera 100 personas, porque es que se necesitan dentro de la ciudad, porque hay una problemática”, manifestó Acuña.

Barranquilla, entre las ciudades donde más tarda movilizarse

El debate presupuestal coincide con los resultados del informe de calidad de vida de Barranquilla Cómo Vamos, basado en datos del TomTom Traffic Index 2025. El estudio revela que recorrer 10 kilómetros en Barranquilla toma un promedio de 36,6 minutos, por encima de Bogotá, con 31,8; Medellín, con 29,1, y Cali, con 29 minutos.

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Paradójicamente, Barranquilla registra el menor nivel de congestión entre las cuatro ciudades, con un 62,8 % de tiempo adicional respecto a una circulación sin tráfico. El informe señala que la ausencia de recorridos por vías rápidas también influye en los tiempos de desplazamiento, lo que pone en discusión la infraestructura y la configuración de la red vial.

Tránsito reporta controles e intervenciones viales

Durante la presentación, Cantillo informó que en 2026 se han impuesto más de 74.000 comparendos. También indicó que los ingresos por derechos de tránsito y otros trámites suman alrededor de $80.000 millones, según las cifras expuestas.

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Entre las acciones ejecutadas, la funcionaria destacó intervenciones en 49 zonas escolares, más de 250.000 metros de señalización horizontal y la instalación de más de 700 señales de tránsito.

La reducción presupuestal plantea interrogantes sobre la capacidad del Distrito para reforzar los controles, mejorar la infraestructura y disminuir los tiempos de viaje. El reto será responder a las necesidades de movilidad de Barranquilla en un escenario de menores recursos de inversión.