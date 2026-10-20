Presidente de Tebsa no descarta racionamiento si empeora el Fenómeno de El Niño

El presidente de Termobarranquilla (Tebsa), Luis Miguel Fernández Zaher, advirtió que Colombia enfrenta un panorama energético complejo y no descartó que se requieran racionamientos de energía de algunas horas al día durante los meses más críticos si empeora El Niño. El directivo señaló que el balance energético está muy apretado por el déficit estructural de gas, el crecimiento de la demanda y la falta de expansión significativa de la generación firme.

“Tenemos una situación de déficit de gas estructural, tenemos un crecimiento de la demanda de energía (...) No hubo una expansión significativa en energía firme. Los proyectos renovables, que son complementos a la matriz, no hubo un reemplazo a energía firme”, dijo Fernández Zaher al explicar las dificultades que enfrenta el sistema eléctrico colombiano.

El presidente de Tebsa también se refirió a la situación financiera de Air-e, cuya deuda con los generadores supera los $3,7 billones. Según indicó, esta crisis representa una dificultad adicional para el sector, mientras la generación térmica realiza un aporte significativo para evitar una situación de desabastecimiento.

“Se requiere toda la generación térmica. En este momento está aportando de manera significativa para que esta situación de desplazamiento no se dé, pero el balance es apretado, el balance es muy apretado”, manifestó. Además, destacó las medidas del Gobierno para aportar liquidez al sistema y garantizar el funcionamiento de las plantas térmicas.

Racionamiento sería gradual

Fernández Zaher advirtió que los aportes hídricos de los últimos meses han estado muy por debajo de la media histórica y que la generación térmica ha estado muy exigida. Recordó que el verano regulatorio comienza el primero de diciembre y termina el 30 de abril, por lo que el comportamiento de las lluvias será determinante para la evolución del panorama energético.

“Lo que sería en febrero, marzo, dependiendo de cómo lleguemos en esa instancia, si se requiere algún racionamiento, es un tema muy gradual, horas al día. No creo que sea tan fuerte como lo que vivimos en el año 90 y el año 92, pero sí es una situación compleja”, afirmó el presidente de Tebsa.

Finalmente, insistió en la importancia de los programas de ahorro de energía y del respaldo del Gobierno para afrontar los meses de mayor presión sobre el sistema. “El efecto que tenga el programa de ahorro en el día es fundamental entender que cada uno tiene que [...] en este tipo de programas para poder soportar”, señaló.