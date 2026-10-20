¿Qué pasó con la plata para corales de San Andrés? Contraloría alerta por $ 3.000 millones / Cristian Lourenço

La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por más de $3.000 millones en un contrato destinado a proteger los arrecifes de coral de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La investigación busca establecer quiénes serían responsables de las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

El caso está relacionado con el contrato interadministrativo 494 de 2023, firmado por $3.186 millones entre la autoridad ambiental Coralina y la Asociación de Municipios de la Costa (Asomucosta). El dinero provenía del Fondo Nacional Ambiental (FONAM) y debía financiar acciones para atender una enfermedad que amenaza los corales del Caribe.

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Según la Contraloría, $3.000 millones no tendrían suficiente respaldo técnico, financiero o documental. Aunque se adelantaron algunas actividades científicas en el mar, el organismo cuestiona los valores cobrados y la falta de soportes que permitan verificar buena parte de los gastos.

¿Qué encontró la Contraloría?

Entre las principales irregularidades señaladas están las diferencias entre los costos inicialmente cotizados y los valores cobrados por expediciones científicas y transporte en lanchas. Según la investigación, estas inconsistencias representarían cerca de $1.950 millones sin justificación suficiente.

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También se identificaron posibles pagos duplicados por los servicios de biólogos y otros profesionales. De acuerdo con los hallazgos, algunas de estas personas habrían sido contratadas y pagadas directamente por Coralina, pese a que también se habrían incluido cobros por sus servicios dentro del contrato con Asomucosta.

A esto se suman dudas sobre la compra de amoxicilina y equipos fotográficos submarinos en Estados Unidos. La Contraloría cuestiona que algunas adquisiciones se realizaran a última hora o después de las expediciones, sin que existieran soportes definitivos suficientes ni pruebas claras de su ingreso al inventario de la entidad.

¿Quiénes están vinculados al proceso?

Por estos hechos, la Contraloría vinculó como presuntos responsables fiscales a cinco personas relacionadas con la ejecución, supervisión y administración del contrato:

-Arne Britton González, exdirector general de Coralina.

Quincy Alberto Bowie Gordon, exsubdirector jurídico y director ad hoc.

Gilberto Antonio Myles Steele, exsubdirector de Mares y Costas y supervisor del contrato.

de Mares y Costas y Nacor Wilder Bolaños Cubillos, profesional especializado y supervisor encargado.

Rafael Guillermo Madera García, representante legal de Asomucosta.

La apertura del proceso busca determinar si hubo un daño a los recursos públicos y quiénes tendrían responsabilidad. La vinculación de estas personas no significa que ya hayan sido declaradas responsables fiscalmente.

¿Por qué es importante proteger estos arrecifes?

Los arrecifes de coral son fundamentales para la biodiversidad del archipiélago. Además de servir de refugio para numerosas especies, ayudan a reducir la fuerza del oleaje y protegen las costas frente a fenómenos como tormentas y huracanes. También son importantes para actividades como la pesca y el turismo, de las que dependen muchas familias de las islas.

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Por eso, el proceso busca establecer qué ocurrió con los recursos destinados a enfrentar una enfermedad que afecta a los corales y si las presuntas irregularidades ocasionaron un detrimento al patrimonio público.

La Contraloría deberá avanzar en la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y establecer si procede ordenar el resarcimiento de los recursos comprometidos.