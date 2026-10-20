Ampliación de centro comercial generaría más de mil empleos en Barranquilla

La ampliación de Mallplaza Buenavista, en el norte de Barranquilla, generaría más de mil empleos y sumaría 40.000 metros cuadrados a su infraestructura actual. Así lo anunció Jorge Segebre, directivo de Camacol Atlántico y socio de AS Construcciones S.A.S., firma desarrolladora de los centros comerciales Buenavista.

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“Tenemos una inversión importante que se le hace a la ciudad, una apuesta más a esta gran ciudad que todos los días crece y que todos los días la vemos avanzar. Buenavista crece en 40.000 metros y es más de unas marcas que no hay en Barranquilla en este momento. Este proyecto puede generar más de mil empleos”, señaló el directivo del sector de la construcción.

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El proyecto contempla la construcción de cuatro pisos adicionales sobre la zona de Homecenter, con un diseño moderno y la llegada de nuevas marcas que aún no tienen presencia en la ciudad.

Obras se entregarían en 2028

Según Segebre, las obras comenzarían en junio de 2027 y tendrían una duración aproximada de 14 meses. La expansión también busca fortalecer la oferta gastronómica y las zonas de entretenimiento, con el propósito de mejorar la experiencia de los visitantes y dinamizar la actividad comercial.

“Nosotros esperamos arrancar el otro año en junio, esperamos arrancar y una vez arranquemos vamos a parar los 18 metros de la construcción. Estamos además al final del 2028 inaugurando. De diferentes partes del mundo, marcas importantes que van a estar acá”, precisó Segebre.

Por otra parte, el empresario manifestó que los constructores esperan la reactivación de los subsidios para vivienda de interés social hacia mediados de 2027, al considerar que estos incentivos son importantes para impulsar la construcción y la generación de empleo.