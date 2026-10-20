Pedro Capó presenta ‘Fulanito’, su nuevo álbum inspirado en sus raíces puertorriqueñas

El cantautor puertorriqueño Pedro Capó presentó ‘Fulanito’, su nuevo álbum de estudio, una producción de 11 canciones que refleja su alianza con Puerto Rico y las experiencias personales que han marcado su vida. Con este lanzamiento, el artista comparte una propuesta musical que reúne historias sobre las raíces, la identidad y las emociones que acompañan los cambios personales.

Lanzado el 16 de octubre de 2026, el disco explora temas como el regreso a casa, las despedidas, el amor, la nostalgia y la capacidad de empezar de nuevo. A través de diferentes ritmos y relatos, Capó expresa sus propias vivencias con las experiencias de quienes han dejado su tierra, extrañan a sus seres queridos o continúan trabajando por sus sueños en busca de nuevas oportunidades.

El álbum también está marcado por el regreso del cantante a Puerto Rico, un momento que influyó en la creación de esta producción. Su vínculo con la isla se refleja en las canciones, que retoman elementos de su identidad cultural y los combinan con sonidos latinoamericanos y pop.

El título ‘Fulanito’ parte de una expresión cotidiana que hace referencia a una persona sin identificar. Para el artista, esa figura representa a quienes enfrentan distintas etapas de la vida, desde quienes se marchan de su lugar de origen hasta quienes deben comenzar desde cero y encontrar la fuerza para seguir adelante.

Una colaboración con iLe

Entre las 11 canciones se encuentra ‘La danza del voto’, junto a la cantante puertorriqueña iLe, una colaboración que suma otra voz de la isla a un proyecto construido desde la conexión con sus raíces. El tema forma parte de un repertorio que recorre distintas emociones y experiencias humanas.

El álbum también incluye ‘Caer y levantarse’, sencillo presentado en septiembre como adelanto de la producción. La canción aborda la resiliencia y la capacidad de reconocer las herramientas personales para atravesar momentos difíciles. Su video musical fue filmado en el casco urbano de Río Piedras, Puerto Rico, y ofreció una primera mirada al tono íntimo que caracteriza el disco.

El repertorio se completa con canciones como ‘El Chiste’, ‘Presente’, ‘Amar a la mitad’, ‘Perfecta compañera’, ‘Eres’, ‘El luto’, ¡‘Ay Bendito!’ y ‘Sol a sol’, que acompañan el concepto general del álbum y sus diferentes aproximaciones a las relaciones, las ausencias y los nuevos comienzos.

Una nueva etapa en su carrera musical

‘Fulanito’ llega después de La Carretera, álbum publicado en 2025, y continúa una trayectoria en la que Pedro Capó ha combinado el pop con sonidos latinoamericanos y elementos propios de la música puertorriqueña.

El artista, ganador de dos premios Latin Grammy por ‘Calma’, incluida la categoría de Canción del Año en 2019, presenta esta nueva producción como una colección de historias que parten de su experiencia personal, pero que buscan conectar con las vivencias de otros.

Con este lanzamiento, Capó propone una mirada a los momentos que transforman la vida: dejar atrás una etapa, extrañar el lugar de origen, afrontar las dificultades y encontrar motivos para volver a empezar.

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‘Fulanito’, compuesto por 11 canciones, ya está disponible en las plataformas digitales.