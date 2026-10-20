Gobierno proyecta inversión de $8,2 billones para Boyacá en los próximos 4 años

Boyacá

En el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030 «Colombia, La Patria Milagro», el Departamento Nacional de Planeación presentó en Tunja el portafolio estratégico de inversiones que se proyectan para Boyacá, enfocado en convertir al departamento en el motor logístico, agroindustrial y energético del centro del país.

El encuentro reunió en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio a unos 1.000 participantes, entre ellos los alcaldes de los 123 municipios, empresarios, líderes comunitarios y una comitiva del Gobierno Nacional encabezada por Andrés Felipe Uribe Medina, Subdirector General del Departamento Nacional de Planeación; Juan Camilo Ostos, Director del INVIAS; Fray Ricardo Torres, Director del SENA; y César Guerrero, Viceministro de Talento y Apropiación Social del Conocimiento.

Apuestas clave e infraestructura estratégica

El portafolio de 26 iniciativas suma $8,2 billones indicativos que se financiaran con la articulación de recursos públicos, del sector privado y de cooperación internacional para conectar a Boyacá con Bogotá, Cundinamarca, Santander y la Orinoquía.

Entre los proyectos representativos destacan:

Transporte y Logística: Operación del corredor férreo Bogotá–Belencito ($289.000 millones), el estudio del Corredor Férreo Central ($52,6 billones) y el mejoramiento de ejes viales clave como la Transversal de Boyacá ($2,25 billones en prefactibilidad y $468.000 millones en ejecución), Sogamoso–Aguazul–Maní–Yucao ($900.000 millones) y la Ruta de los Libertadores ($1,06 billones).

Transformación Agroindustrial: Fortalecimiento del abastecimiento con la Plaza de Mercado del Norte en Tunja ($28.000 millones), la terminal de carga de Sogamoso ($62.000 millones) y un programa agroecológico para 29 municipios.

Seguridad Energética y Servicios Sociales: Obras de transmisión como la línea Tequendama–Sogamoso ($650.000 millones) y Chivor II–Norte ($135.000 millones), junto a inversiones en salud (Torre del Hospital Regional de Chiquinquirá por $43.000 millones), educación (Megacolegio de Villa de Leyva por $15.000 millones) y saneamiento básico (PTAR Tunja Módulo 5 por $30.000 millones).

“Tenemos el reto de que Boyacá vuelva a crecer cerca de la meta nacional y que ese crecimiento se vea reflejado en empleo. La conectividad es la apuesta más grande: completar corredores viales y férreos, madurar los que están en estructuración y priorizar proyectos con financiación real”, destacó Andrés Felipe Uribe Medina, Subdirector General del DNP.

Las propuestas consolidadas en las 7 mesas de trabajo entrarán a revisión técnica para definir su factibilidad y viabilidad dentro de la hoja de ruta del cuatrienio. La gira de los Encuentros Regionales continuará en San Andrés, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Leticia, y Cali.