Un muerto y dos heridos deja ataque con arma cortopunzante en Chiquinquirá

Chiquinquirá

La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá informó que tres personas con heridas ocasionadas por arma cortopunzante ingresaron al servicio de Urgencias a las 5:12 de la madrugada de este lunes 19 de octubre.

Según el comunicado firmado por la gerente, Juliana del Pilar Cortázar Murillo, uno de los pacientes, un hombre de 70 años, llegó en condición crítica y con paro cardiorrespiratorio, pero pese a las maniobras de reanimación, falleció.

“Paciente masculino de 70 años: ingresó en condición crítica, con heridas en la región precordial y en parada cardiorrespiratoria. Pese a las maniobras de reanimación realizadas, no respondió a las intervenciones y se confirmó su fallecimiento”, indica el hospital.

La segunda paciente, una mujer de 52 años, presentó heridas en la región torácica y compromiso pulmonar. Fue trasladada a cirugía de urgencia y posteriormente ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece en recuperación.

“Paciente femenina de 52 años: ingresó con heridas en la región torácica y compromiso pulmonar. Fue trasladada a cirugía de urgencia y, posteriormente, ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece en recuperación”, dice el comunicado.

El tercer paciente, un hombre de 27 años, sufrió heridas en las extremidades inferiores, el abdomen y la espalda. El hospital informó que se le realizó sutura de las lesiones y que su condición de salud es estable.

“Paciente masculino de 27 años: ingresó con heridas ocasionadas por arma cortopunzante en miembros inferiores, abdomen y espalda. Se realizó sutura de las heridas y, de acuerdo con la información disponible, su condición es estable”, agrega el documento.

Hasta el momento, el comunicado del centro asistencial se limita a informar sobre la atención y el estado de salud de los pacientes, sin precisar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos ni la identidad de las personas involucradas.