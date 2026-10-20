Histórico equipo europeo va por Dávinson Sánchez: Galatasaray tendría la última palabra

El mercado de fichajes europeo comienza a tomar forma y Dávinson Sánchez vuelve a aparecer en el radar de uno de los clubes más importantes de Portugal.

El Benfica estaría interesado en contar con el defensor colombiano para la próxima ventana de transferencias, prevista para enero de 2027, según fuentes procedentes de Turquía.

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Según la prensa turca, el equipo de Lisboa tendría al zaguero de Galatasaray entre sus objetivos para reforzar su defensa. Sin embargo, una eventual negociación no sería sencilla, pues el club de Estambul tiene contrato vigente con el futbolista y ha demostrado anteriormente su intención de conservarlo.

Sánchez, de 30 años, atraviesa su cuarta temporada con Galatasaray, equipo al que llegó después de su paso por el Tottenham de Inglaterra. Durante su etapa en el fútbol turco, el colombiano se ha consolidado como una pieza importante de la zona defensiva y ha recuperado protagonismo en el panorama internacional.

Galatasaray y sus pretensiones económicas

El interés del Benfica llega después de que el defensor estuviera cerca de cambiar de equipo durante el mercado de verano. El Como, de Italia, fue uno de los clubes que intentó concretar su incorporación, pero las diferencias económicas impidieron que la operación llegara a buen puerto.

En aquella oportunidad, Galatasaray habría solicitado 30 millones de euros por el traspaso, mientras que la propuesta del conjunto italiano rondaba los 20 millones. La distancia entre ambas cifras terminó frustrando las negociaciones.

El contrato que complica la operación

Dávinson renovó recientemente su vínculo con el conjunto turco, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029 y una opción de extensión por una temporada adicional. Esta situación le permite a Galatasaray mantener una posición favorable ante el interés de otros equipos.

Por ahora, no existe una confirmación oficial de un acuerdo entre Benfica y Galatasaray. El colombiano continúa concentrado en sus compromisos deportivos, mientras el club portugués deberá evaluar las condiciones de una posible negociación.