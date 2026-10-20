Golpe a ‘Los Costeños’ en Soledad: cuatro capturados y dos armas incautadas
La Policía incautó armas de fuego, municiones y celulares durante un allanamiento en el barrio Normandía.
Cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’ fueron capturados en flagrancia durante un operativo de allanamiento y registro en el barrio Normandía, en Soledad, Atlántico.
- Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
Según la Policía Nacional, los detenidos, conocidos con los alias de ‘El Chamo’, ‘La Negra’, ‘Roni’ y ‘Chacur’, estarían vinculados a homicidios selectivos, extorsiones y tráfico local de estupefacientes.
Lea también: Murió menor de 12 años por una descarga eléctrica dentro de un conjunto residencial en Barranquilla
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos armas de fuego, 17 cartuchos calibre 38, tres teléfonos celulares y elementos alusivos a esta estructura criminal.
De acuerdo con la institución, los cuatro capturados sumarían 14 anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, extorsión y tráfico de estupefacientes.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....