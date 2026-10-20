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20 oct 2026 Actualizado 12:22

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Golpe a ‘Los Costeños’ en Soledad: cuatro capturados y dos armas incautadas

La Policía incautó armas de fuego, municiones y celulares durante un allanamiento en el barrio Normandía.

Foto: Mebar.

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Cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’ fueron capturados en flagrancia durante un operativo de allanamiento y registro en el barrio Normandía, en Soledad, Atlántico.

Según la Policía Nacional, los detenidos, conocidos con los alias de ‘El Chamo’, ‘La Negra’, ‘Roni’ y ‘Chacur’, estarían vinculados a homicidios selectivos, extorsiones y tráfico local de estupefacientes.

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Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos armas de fuego, 17 cartuchos calibre 38, tres teléfonos celulares y elementos alusivos a esta estructura criminal.

De acuerdo con la institución, los cuatro capturados sumarían 14 anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, extorsión y tráfico de estupefacientes.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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