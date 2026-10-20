Murió menor de 12 años por una descarga eléctrica dentro de un conjunto residencial en Barranquilla

Una menor falleció en Barranquilla luego de recibir descarga eléctrica. Foto: Getty Images( Thot )

Una menor de 12 años falleció por una descarga la noche del domingo en el conjunto residencial Vipa Verde, en el sector de Caribe Verde, en Barranquilla.

Según su familia, habría sufrido una descarga eléctrica al entrar en contacto con un poste de alumbrado público que tendría cables expuestos.

De acuerdo con el relato de su tío, Jesús Alvear, la niña, identificada como Sofía, se encontraba en su vivienda viendo películas con sus familiares, pero después decidió ir a su habitación.

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Al notar su ausencia, sus familiares comenzaron a buscarla y su hermano la encontró en la parte posterior de las torres del conjunto.

La familia aseguró que previamente se habrían presentado reportes sobre el estado de los postes ante la administración del conjunto residencial y pidió investigar lo ocurrido.

Las causas exactas de la descarga y las posibles responsabilidades deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.