En siete años, los nacimientos en Barranquilla cayeron un 44,8%

Barranquilla registra cada vez menos nacimientos. Así lo advierte el Informe de Calidad de Vida 2025 de Barranquilla Cómo Vamos, que reportó una disminución del 44,8 % en el número de nacidos vivos entre 2018 y 2025. Mientras en 2018 se contabilizaron 24.293 nacimientos, en 2025 la cifra descendió a 13.399.

El informe también señala que la tasa de fecundidad llegó a 1,3 hijos por mujer, por debajo de los 2,1 necesarios para el reemplazo generacional. Esta tendencia está acompañada de un crecimiento poblacional cada vez más lento, un escenario que podría modificar las necesidades de la ciudad en materia de educación, salud y servicios sociales.

Envejecimiento de la población

Otro dato que llama la atención es el envejecimiento de la población. De acuerdo con las proyecciones citadas en el documento, para 2032 habría más habitantes mayores de 60 años que menores de 15. Además, para 2035 la ciudad tendría 60.726 habitantes menos que en 2025.

Este panorama representa un reto para la planificación urbana y social de Barranquilla, que deberá prepararse para una población con una mayor proporción de adultos mayores. Esto implicará fortalecer los servicios de cuidado, atención en salud y protección social, en medio de la reducción progresiva de los nacimientos.