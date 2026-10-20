Boyacá repite como destino regional líder de Sudamérica en los premios mundiales de turismo

El premio destaca la oferta turística que combina patrimonio, naturaleza y gastronomía. Municipios como Villa de Leyva, Monguí, Tibasosa, Iza y Ráquira.

Boyacá

El departamento de Boyacá fue reconocido por segundo año consecutivo en lo que se conoce como los “Óscar del Turismo” como el destino regional líder de Sudamérica.

Boyacá compitió con regiones como la Araucanía en Chile, la región de Canelones en Uruguay, Mendoza en Argentina y Minas Gerais en Brasil.

El premio destaca la oferta turística que combina patrimonio, naturaleza y gastronomía. Municipios como Villa de Leyva, Monguí, Tibasosa, Iza y Ráquira, junto con atractivos como el lago de Tota y los páramos de Ocetá y Pisba, hacen parte de la propuesta del departamento.

A los atractivos turísticos y destinos naturales se suma la tranquilidad que se respira en los 123 municipios del departamento lo que lo hace el destino ideal para viajeros que lleguen en pareja, familia o amigos.

Colombia recibió en total 10 reconocimientos además de Boyacá para Cartagena y Bogotá que estuvieron entre los destinos y lugares destacados, junto con hoteles y espacios para eventos que obtuvieron galardones en diferentes categorías.

Los ganadores mundiales se conocerán el próximo 12 de diciembre, durante la ceremonia de la gran final de los premios, que se celebrará en Tanzania. Allí se distinguirá a los ganadores globales de las distintas categorías, después de un recorrido de galas regionales que concluyó el pasado 17 de octubre con la ceremonia de Europa, realizada en Montenegro.

Los reconocimientos llegan en un momento de crecimiento para el sector turístico colombiano. Durante el primer semestre de este año el país recibió más de 5.600 millones de dólares en divisas por transporte aéreo de pasajeros y viajes, un 4,9 % más que en el mismo periodo de 2025, según Anato. La cifra pone en perspectiva el alcance económico de una industria en la que Boyacá, Cartagena y Bogotá compiten por atraer viajeros, eventos e inversión a través de su oferta turística y hotelera.