Usuarios que excedan consumo de energía tendrían cobros adicionales según la ESSA

Bucaramanga

El gerente de la Electrificadora de Santander, José Gregorio Ramírez, hizo un llamado a los usuarios del departamento para ahorrar energía eléctrica, gas natural y agua ante los efectos del fenómeno de El Niño. El funcionario explicó que quienes superen los límites de consumo establecidos por el Gobierno Nacional podrían recibir cobros adicionales, mientras que quienes reduzcan su demanda tendrán incentivos.

El programa toma como referencia el consumo histórico individual de cada usuario. Quienes consuman menos del 90 % de su meta podrán recibir un beneficio económico; quienes se mantengan entre el 90 % y el 110 % no tendrán incentivos ni penalizaciones. En cambio, quienes superen el 110 % podrían recibir sanciones, de acuerdo con su clasificación tarifaria.

“Se estableció una tarifa para los usuarios de los estratos cinco y seis, industriales y comerciales, equivalente a 1,7 veces el valor del kilovatio hora, aplicada al consumo que exceda ese 110 %”, explicó el gerente de la ESSA.

El gerente señaló que el Gobierno Nacional está priorizando la generación térmica mediante medidas para garantizar el suministro de gas natural y combustibles destinados a las plantas generadoras. Además, se adelantan controles sobre los despachos de energía hidráulica para compensar la reducción en los aportes de agua a los embalses.

Ramírez indicó que julio, agosto y septiembre registraron un comportamiento creciente en la demanda de energía eléctrica en Santander, con picos históricos de consumo asociados, entre otros factores, a las altas temperaturas.