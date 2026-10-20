Gobernador de Santander considera viciado proceso de elección de rector de UTS; Lengerke responde

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus hizo reparos al actual proceso de elección del rector de la Universitaria Tecnológica de Santander, UTS, al que calificó de “viciado”; a su turno, el actual rector de la institución, Ómar Lengerke le salió al pasó a esa declaración al advertir que el mandatario regional se “quiere meter” en este proceso como lo pretendió hacer con el de la Universidad Industrial de Santander, UIS. Además, dijo que el departamento está “despelotado”.

En las últimas horas, se conoció un acta del Consejo Directivo de la UTS, fechada el pasado 31 de agosto en la cual se establece el cronograma para la elección del rector de la institución.

También fue revelado el listado de los 14 aspirantes a al cargo de rector de las UTS para un periodo que se inicia en abril de 2.027. Entre los nominados figura Ómar Lenkerge.

Ante estos hechos, el gobernador reaccionó a esa revelación; “considero viciado el proceso de elección del rector de las UTS: el asunto no estaba en la agenda enviada para la sesión del 31 de agosto y fue incorporado sin advertir ni votar expresamente el cambio”.

El mandatario aseguró que “el Consejo de Estado ha establecido en varios fallos que un acto tan importante como la elección de un rector universitario debe comunicarse con anterioridad a los consejeros”.

La respuesta de Lenkerge

En una entrevista con Caracol Radio, el actual rector hizo una fuerte crítica a la posición del gobernador. Recordó que el proceso de elección es una responsabilidad del Consejo Directivo del cual hacen parte 9 miembros.

Ómar Lenkerge, rector de la UTS Ampliar Ómar Lenkerge, rector de la UTS Cerrar

“Llama la atención que el gobernador se quiso meter en la elección del rector de la Universidad Industrial de Santander, UIS. Parece que ahora quiere hacer lo mismo en la UTS. Es algo incómodo para mí. Lo invito a que mejor se dedique a gobernar”, aseguró.

El rector indicó que “está a punto de acabarse este periodo administrativo y el departamento está despelotado”. Agregó que, si al gobernador le incomoda que él aspire de nuevo a la rectoría, como tiene derecho, “yo no tengo problema en retirarme y me hago a un lado si es lo que quiere”.

Universitaria Tecnológica de Santander, UTS Ampliar Universitaria Tecnológica de Santander, UTS Cerrar

Lenkege dijo que el actual proceso es el mismo de oportunidades anteriores. “No está viciado. En diciembre se hará la elección del rector. Si el problema soy yo, me retiro”, reiteró en la entrevista con Caracol Radio.