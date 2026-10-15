Boyacá registra 13 % menos delitos, pero aumentaron las muertes en accidentes de tránsito

El coronel James Evelio Totena Girón, comandante del Departamento de Policía de Boyacá, hizo el balance de delitos en la Asamblea de Boyacá / Foto: Caracol Radio.

Tunja

Boyacá registra una reducción del 13 % en los delitos durante lo corrido de 2026, de acuerdo con el balance presentado ante la Asamblea Departamental por el comandante de la Policía, coronel James Evelio Totena Girón. Según el oficial, se contabilizan 7.037 delitos, frente a los 8.071 reportados en el mismo periodo de 2025, es decir, 1.034 casos menos.

“Tenemos 1.034 delitos menos en lo que va corrido del año, un 13 % menos de delitos que se nos han presentado en el acumulado. Es un dato general supremamente importante”, señaló el comandante.

Entre las cifras destacadas, Totena Girón reportó una disminución del 26 % en homicidios, del 10 % en lesiones personales y del 14 % en hurto a personas. También indicó reducciones en hurto a comercio, residencias y automotores, además de una caída del 39 % en abigeato y del 30 % en extorsión.

El oficial explicó que las lesiones personales siguen siendo uno de los delitos más frecuentes y que, según su análisis, algunas situaciones están relacionadas con el consumo elevado de bebidas alcohólicas y las riñas.

“Las lesiones personales son el delito que más se nos presenta en el territorio. Esto se ve dinamizado por situaciones como la ingesta alta de bebidas alcohólicas y, cuando se presenta este fenómeno, las riñas y estas afectaciones”, manifestó.

Frente a la extorsión, advirtió que la falta de denuncias dificulta dimensionar el problema. Por eso, la Policía busca fortalecer el trabajo del grupo GAULA y promover que las víctimas reporten estos casos.

Aumentan las muertes en accidentes de tránsito

El principal indicador desfavorable del balance corresponde a las muertes en accidentes de tránsito, que aumentaron un 8 %. El comandante señaló que se adelantan controles para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol, los excesos de velocidad y otras conductas de riesgo.

“Estamos trabajando con nuestra Policía de Tránsito en controles de embriaguez, límites de velocidad y pausas activas para los conductores, buscando disminuir este fenómeno”, explicó.

En materia operativa, el comandante informó que durante el año se han sacado de circulación 276 armas, de las cuales 210 serían ilegales; además, se han recuperado 269 vehículos y se han incautado 871 kilos de estupefacientes, un aumento superior al 19 % frente al mismo periodo del año anterior.

También destacó las acciones de la Patrulla Púrpura para atender casos de violencia intrafamiliar y facilitar las denuncias. En cuanto a los delitos sexuales, anunció que se trabaja en una mayor articulación entre la Fiscalía, el CTI y las unidades de protección para fortalecer la respuesta operativa, especialmente en casos que involucran a menores de edad.

La Policía indicó que continuará desarrollando estrategias de prevención y control para mantener la reducción de los delitos y atender los fenómenos que siguen afectando la seguridad en Boyacá.

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