¿Cómo dinamizar la competitividad en Colombia?: esto recomiendan el CPC y Prolicores
Líderes gremiales advierten que la “tramitología” en Colombia le resta eficiencia a la actividad industrial. Para ellos, transformar el modelo de regulación restrictiva es clave para mejorar la productividad colombiana.
En el primer episodio de En las Rocas, Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad y Carlos Ortiz,presidente de la junta directiva de Prolicores conversaron con Gustavo Gómez, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Prisa Media sobre cómo puede la nación superar los obstáculos que limitan su productividad.
La conclusión general del debate apuntó a que Colombia necesita cambiar su esquema normativo restrictivo por uno más directo y con menos burocracia. Maiguashca y Ortiz coincidieron en que es fundamental reducir la “tramitología” que le resta eficiencia a las industrias, en especial a la de los licores.
Encuentre a continuación la conversación completa: