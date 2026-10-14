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14 oct 2026 Actualizado 16:36

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¿Cómo dinamizar la competitividad en Colombia?: esto recomiendan el CPC y Prolicores

Líderes gremiales advierten que la “tramitología” en Colombia le resta eficiencia a la actividad industrial. Para ellos, transformar el modelo de regulación restrictiva es clave para mejorar la productividad colombiana.

Ana Fernanda Maiguashca y Carlos Ortíz en el primer episodio de En las Rocas. | Foto: Caracol Radio

Ana Fernanda Maiguashca y Carlos Ortíz en el primer episodio de En las Rocas. | Foto: Caracol Radio

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En el primer episodio de En las Rocas, Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad y Carlos Ortiz,presidente de la junta directiva de Prolicores conversaron con Gustavo Gómez, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Prisa Media sobre cómo puede la nación superar los obstáculos que limitan su productividad.

La conclusión general del debate apuntó a que Colombia necesita cambiar su esquema normativo restrictivo por uno más directo y con menos burocracia. Maiguashca y Ortiz coincidieron en que es fundamental reducir la “tramitología” que le resta eficiencia a las industrias, en especial a la de los licores.

Encuentre a continuación la conversación completa:

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