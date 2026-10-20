“Cada usuario estuvo 22.55 horas sin luz durante el 2025″: Barranquilla Cómo Vamos

Barranquilla Cómo Vamos entregó su informe anual. La ciudad se “rajó” en seguridad y movilidad. Además, hay datos graves frente a la precariedad del servicio de energía.

Sobre los servicios públicos, se detalló que, por ejemplo, en energía, un usuario de Barranquilla en 2024 tuvo hasta 60.3 horas al año por interrupciones del servicio, esto es un aumento de hasta el 37% en comparación frente al 2023 que fue de 44.2 horas.

Por otro lado, en Barranquilla un usuario tuvo hasta 31.8 interrupciones del servicio al año, frente a 15.52 que fue el promedio nacional en 2024. Mientras tanto, el kilovatio hora en Barranquilla en 2025 costó hasta 881.9 pesos, un aumento del 7.7% en comparación al 2024.

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Seguridad

El informe también detalló que, en materia de seguridad, Barranquilla tuvo la tasa más alta en 2025 de extorsión por cada 100.000 habitantes de las cinco principales capitales con el 59.5%.

Mientras tanto, en homicidio fue la tercera más alta de seis ciudades con el 36.6%.

Movilidad

En Movilidad también le fue mal a la ciudad. Un conductor en Barranquilla se puede tardar hasta 30 minutos para recorrer 10 kilómetros. Es decir, la capital del Atlántico está teniendo más congestión que otras ciudades como Bogotá.

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Otros aspectos

En otros índices, según Barranquilla Cómo Vamos, la ciudad se encuentra de segunda detrás de Bogotá con un buen desempeño fiscal obteniendo un puntaje de 75.5 puntos entregados por el Índice de Desempeño Fiscal del DNP.

En otros datos, en turismo a Barranquilla la visitaron más de 100.000 turistas extranjeros, de los cuales la mayorá viene por turismo; de segundo lugar está negocios, y el tercero es por eventos. Hoy por hoy, la ciudad cuenta con una capacidad de 22.481 camas y 12.830 habitaciones.