Denuncian que una menor abusada no fue atendida en un hospital de Envigado

Caldas reportó 352 casos de abuso sexual contra menores de edad en el año 2024 / abuso contra niños imagen de referencia. Foto: Getty Images. / fizkes

Envigado- Antioquia

En la sesión de este lunes, el Concejo de Envigado denunció que una menor de 14 años habría sido abusada sexualmente en esa población, lo que fue rechazado por los corporados, quienes exigieron una investigación para ubicar y capturar al responsable.

El concejal David Londoño denunció que la menor llegó en la madrugada del domingo al Hospital Manuel Uribe Ángel denunciando un presunto abuso sexual y que supuestamente una funcionaria no la habría atendido, lo que ha generado rechazo por los concejales, quienes piden que se aclare la situación por parte del centro médico.

“Una menor de edad acude con una situación de violencia sexual y, al parecer, la funcionaria que lo atendió en la taquilla no tenía el conocimiento, los protocolos o la empatía para activar la ruta y el código fucsia. Al parecer, la menor que llegó en un estado bastante emocionada optó por irse porque no recibió la atención indicada”, aseveró el concejal.

Según la denuncia, la menor no fue atendida por el personal debido a que llegó sola. Esto ha generado polémica y rechazo en esa población del sur del Valle de Aburrá, y piden que se analice la situación cuanto antes para evitar que casos similares ocurran en esta población con la población vulnerable.

Desde el Hospital Manuel Uribe Ángel manifestaron que, luego de la situación que está siendo investigada de manera interna para esclarecer los hechos, la menor fue contactada y está en proceso de la atención.