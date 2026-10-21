Empresa canadiense busca construir un Complejo de energía solar en Sahagún, Córdoba

Empresa Isagen presentó al gobernador de Córdoba el Complejo Solar Summa para Sahagún.FOTO: Gobernación de Córdoba

En esta semana el gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta Bechara, desde su cuenta oficial de X anunció el avance del proyecto denominado Solar Summa, el cual, busca convertirse en un nuevo megaproyecto de generación de energía en Sahagún.

El anuncio hecho por el mandatario departamental compartió detalles de la reunión que estuvo enfocada en fortalecer la infraestructura energética de Córdoba.

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La elección de este municipio de la sabana cordobesa no fue al azar, Sahagún forma parte del clúster energético que se está consolidando en el departamento y cuenta con la infraestructura del Segundo Circuito de la Subestación Sahagún 500 KV, recientemente aprobado por la ANLA, que permitirá evacuar la energía de, al menos, cinco parques solares de la región al Sistema Nacional.

“Córdoba y el Caribe lo tienen todo para convertirse en el gran clúster minero-energético para el país, por eso celebramos que nuestro departamento siga generando el interés de grandes empresas, que ven aquí oportunidades para aportar al desarrollo de la región” expresó Zuleta.

De acuerdo con lo anunciado por el gobernador de Córdoba, en los próximos meses se conocerían los detalles técnicos, de inversión y cronograma para el licenciamiento ambiental.