Autoridades de salud reportan más de 100 casos de cáncer de mama en Córdoba

Montería

Las autoridades de salud de Córdoba confirmaron que durante el 2026 se ha alcanzado un registro de 148 casos de cáncer de mama en el departamento, según datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública de Colombia (Sivigila).

Tras lo informado este 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la administración departamental instó a la comunidad a que reconozca las señales de esta enfermedad y consulte a tiempo.

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“Un bulto en la mama o la axila, así como cambios en la piel o en el pezón, son motivos para consultar, incluso si aún no es momento del siguiente control. Conocer el propio cuerpo ayuda a advertir estos cambios, pero el autoexamen no reemplaza la valoración por un profesional de salud ni la mamografía cuando corresponde”, indicó la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba.

Asimismo, Claudia León, referente de Vigilancia en Salud Pública del departamento, sostuvo que “el cáncer de mama puede no dar señales al comienzo. Por eso no hay que esperar a sentir algo para acudir a los controles”.

Al tiempo, recordó que el cáncer de mama también puede presentarse en hombres, aunque con menor frecuencia. “La invitación a consultar ante una señal de alerta es para todos”, destacó.

De acuerdo con lo indicado, en lo corrido del año no han confirmado casos de muertes asociadas a esta enfermedad en el departamento.