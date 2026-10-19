ProBoyacá busca acelerar proyectos empresariales y regionales en el Plan Nacional de Desarrollo

ProBoyacá participa en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 con propuestas orientadas a priorizar inversiones estratégicas para el departamento. La organización busca articular al sector empresarial con la Gobernación, las alcaldías y el Gobierno Nacional para impulsar proyectos que puedan avanzar hacia su ejecución en el corto plazo.

Gheidy Gallo, presidenta ejecutiva de ProBoyacá, explicó que la organización trabaja con el Departamento Nacional de Planeación para aportar la perspectiva empresarial a la selección de iniciativas. Señaló que la red Pro reúne a organizaciones presentes en 20 departamentos y representa a cerca de 800 empresas, con el propósito de contribuir a la reactivación económica y a la solución de necesidades regionales.

Gallo afirmó que la apuesta para Boyacá es consolidarse como un centro logístico, industrial y tecnológico del país. En ese propósito mencionó la importancia de los proyectos estructurados por la Gobernación y las iniciativas de municipios como Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso, además de las propuestas específicas del sector empresarial.

La presidenta ejecutiva indicó que el sector privado está dispuesto a contribuir a la aceleración de esas inversiones, en un contexto de restricciones fiscales para el Gobierno Nacional. La inclusión de los proyectos en el Plan de Desarrollo y su financiación definitiva serán determinantes para establecer cuáles iniciativas podrán materializarse y en qué plazos.