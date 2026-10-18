Santa Marta y Magdalena priorizan 34 proyectos que buscarán incluir en el Plan de Desarrollo

Santa Marta

Santa Marta y el Magdalena avanzaron en la validación y priorización de 34 proyectos estratégicos con una inversión estimada de $10,82 billones, que representarán las principales apuestas del territorio en las mesas regionales convocadas en el marco de la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo.

Las iniciativas quedaron organizadas en tres ejes: Milagro Económico, con 18 proyectos y una inversión estimada de $5,42 billones; Milagro Social, con 15 proyectos por $5,15 billones; y Reconstrucción, Transformación y Resiliencia, con un proyecto estimado en $256.000 millones.

En conjunto, las apuestas contemplan temas relacionados con conectividad, infraestructura, turismo, energía, desarrollo social y protección del territorio.

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En este proceso participaron la Gobernación del Magdalena; la Alcaldía Distrital de Santa Marta; las alcaldías municipales; SENA Regional Magdalena; RAP Caribe; Pro Santa Marta; Camacol Magdalena; CIMAG; Fedepalma; Zona Franca Tayrona; Zona Franca Las Américas; Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena; Cajamag; representantes del sector popular y de la población afrodescendiente departamental; Universidad del Magdalena; Universidad Cooperativa de Colombia; AGROSAVIA y el CUEE – Universidad del Magdalena.

Este consenso también permitirá entregar a la bancada del Magdalena en el Congreso de la República, una hoja de ruta respaldada por los diferentes sectores, que sirva como soporte para la gestión de las iniciativas ante el Gobierno nacional y contribuya a impulsar su consideración dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo.