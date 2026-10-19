Boyacá espera definición del Gobierno Nacional sobre proyectos del pacto Raíz y Futuro

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, pidió al nuevo Gobierno Nacional definir la continuidad de los proyectos incluidos en el pacto Raíz y Futuro, acordado con la administración anterior. Según el mandatario, algunas iniciativas cuentan con recursos asignados, aprobación de vigencias futuras y respaldo en documentos de política económica, pero todavía no han iniciado su proceso contractual.

Amaya explicó que cerca de $950.000 millones del pacto están en ejecución, incluido el aporte del departamento. Sin embargo, advirtió que hay otros proyectos que no han avanzado hasta la etapa de contratación y cuya continuidad depende de las decisiones que adopte el Gobierno Nacional del presidente Abelardo de la Espriella.

El gobernador señaló que uno de los objetivos de la jornada de construcción del Plan Nacional de Desarrollo es presentar nuevas iniciativas y buscar que se mantengan aquellas que ya habían sido concertadas con la administración anterior. Entre los asuntos pendientes mencionó proyectos como el corredor entre San Rafael y otras obras contempladas en los acuerdos, aunque la transcripción no permite precisar el alcance completo de cada iniciativa.

La Gobernación espera una reunión con el presidente para exponer las necesidades del departamento y solicitar claridad sobre las inversiones comprometidas. La principal incertidumbre está en establecer cuáles proyectos pendientes continuarán, cuáles tendrán que ser revisados y qué recursos se destinarán finalmente a su ejecución.