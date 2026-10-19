Accidente de helicóptero Black Hawk en Cauca: los 15 militares que iban a bordo están con vida

Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército Nacional se precipitó a tierra en el municipio de Inzá, Cauca, cuando realizaba operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal. En la aeronave se movilizaban 15 soldados, quienes sobrevivieron al accidente.

El Ejército Nacional confirmó que algunos de los uniformados resultaron heridos y otros salieron ilesos. Todos están recibiendo atención médica y, según el parte médico entregado por la institución, su estado de salud es estable. La institución hizo énfasis en que los 15 ocupantes están con vida.

“Nos permitimos informar que uno de nuestros helicópteros UH-60 Black Hawk que se encontraba realizando operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal, se precipitó a tierra en Inzá, Cauca”, señaló el Ejército en un comunicado oficial.

La institución también informó que activó los protocolos correspondientes y que un equipo de especialistas y técnicos se desplaza al lugar para iniciar las investigaciones que permitan establecer las causas del accidente.

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