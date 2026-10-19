Habitantes de las comunas 18 y 20 de Cali denuncian problemas de suministro de agua

Cali

Habitantes de las comunas 18 y 20 de Cali continúan denunciando problemas en el suministro de agua potable y exigiendo soluciones ante las dificultades que enfrentan varias familias para abastecer sus hogares.

El reclamo lo hicieron durante un debate de control político en el Concejo de Cali, que sesiona en el Centro Cultural, donde expusieron las dificultades que viven en sectores como Los Chorros y Las Parcelas.

Sandra Milena Patiño, habitante de Los Chorros, aseguró que la alternancia anunciada por Emcali para enfrentar la escasez de agua no se ha implementado en su sector, por lo que las familias siguen buscando alternativas para abastecer sus hogares.

“Alternancia no ha habido, eso fue como un despiste que nos dieron, porque a nosotros en ningún momento nos hicieron alternancia. Llevamos dos años esperando que haya flujo de agua y hasta ahora no hay nada para nosotros. Esta situación se ha vuelto muy desgastante, porque en algunos sectores tenemos que levantarnos a la 1 de la mañana para poder recoger agua. Si no la recogemos a esa hora, tenemos que ir más abajo, lo que implica subir unas 50 gradas con las pimpinas al hombro y baldes, caminando por esas gradas. De lo contrario, no podemos recoger agua y nos quedamos sin nada”, señaló.

Por su parte, Edgar Gordillo, de la comuna 20, denunció que el suministro no llega con suficiente presión a la parte alta y que los habitantes recurren a cañadas.

“Aquí la mayoría de la gente se abastece de agua de las cañadas La Cristalina y El Aguaruz pero esa agua no es apta para el consumo y puede provocar alergias y otras afectaciones. Aun así, la ciudadanía tiene que recurrir a esa agüita”, detalló.

Frente a las denuncias de la comunidad, el gerente de Acueducto y Alcantarillado de Emcali, Diego Fernando Carabali, explicó que algunos sectores no cuentan con conexión al sistema de acueducto y aseguró que la empresa revisará cada caso para determinar las dificultades en la prestación del servicio.

“Tenemos que revisar cada caso. Precisamente hoy estamos para eso, para escuchar y está nuestro equipo para tomar los datos precisos”, indicó.

Sobre la alternancia, el funcionario explicó que, aunque inicialmente se contemplaba una temporada seca prolongada, las lluvias registradas durante octubre mejoraron los niveles de los ríos y permitieron aumentar la captación de agua, por lo que actualmente el suministro se está realizando con normalidad. Sin embargo, advirtió que el fenómeno de El Niño continúa y que la aplicación de nuevas medidas dependerá del comportamiento de las lluvias y los caudales.