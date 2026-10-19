Cayeron nueve disidentes FARC señalados de matar a un soldado y un policía en el Valle

Nueve presuntos integrantes del frente 57 ‘Yair Bermúdez’ de las disidencias de las Farc fueron capturados en una operación adelantada en zona rural de Bugalagrande y otros sectores del Valle del Cauca y Cauca. Las autoridades los investigan por su presunta participación en homicidios contra integrantes de la Fuerza Pública, entre ellos un soldado profesional y un patrullero asesinados en el centro del Valle.

Entre los capturados está Michael Taicus, alias ‘Majiño’, señalado como segundo cabecilla del frente 57 en el Valle del Cauca y responsable de manejar explosivos dentro de esa estructura armada. El hombre figuraba en el cartel de los más buscados de Nariño y tenía una orden judicial por concierto para delinquir.

El general Carlos Oviedo, comandante de la Regional 4 de Policía, informó que los procedimientos se realizaron mediante diligencias de registro y allanamiento en Bugalagrande y Tuluá, en el Valle, y Miranda, Cauca. Los detenidos también son requeridos por delitos relacionados con secuestro extorsivo y financiación del terrorismo.

La investigación busca establecer la responsabilidad de los capturados en el asesinato del soldado profesional Andrés Hoyos Urbano, ocurrido el 26 de septiembre de 2026 en el corregimiento de Ceilán, zona rural de Bugalagrande.

También son investigados por sus posibles vínculos con el homicidio del patrullero Diego Andrés Sanabria, ocurrido el 11 de octubre en el corregimiento de La Marina, zona rural de Tuluá. En ese ataque, otro uniformado resultó lesionado.

Según las autoridades, integrantes de esta estructura habrían realizado labores de observación y seguimiento a miembros de la Fuerza Pública.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron 12 teléfonos celulares, un computador, nueve contenedores con pólvora negra y una granada de mortero de fabricación artesanal, adaptada para su posible lanzamiento mediante un dron.

Además de alias ‘Majiño’, entre los detenidos están alias ‘Médico’, señalado como hombre de confianza de uno de los cabecillas de la estructura; ‘Bombero’, ‘Juanda’, ‘Marcos’, ‘Elizabeth’, ‘Tatiana’ y ‘Bastidas’. Las autoridades adelantan verificaciones sobre sus funciones dentro del grupo armado y su posible participación en otros hechos violentos.