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19 oct 2026 Actualizado 16:16

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Capturan a capitán del Ejército por presuntos nexos con disidencia FARC en el Valle

El oficial fue detenido durante el operativo que dejó otros ocho presuntos integrantes del frente 57 ‘Yair Bermúdez’ capturados

Capturan a capitán del Ejército por presuntos nexos con disidencia FARC en el Valle

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Un capitán activo del Ejército Nacional fue capturado por sus presuntos nexos con el frente 57 ‘Yair Bermúdez’ de las disidencias Farc, en una operación que dejó otros ocho presuntos integrantes de esta estructura armada detenidos en Valle del Cauca y Cauca.

El oficial, conocido como alias ‘Bastidas’, es investigado por los presuntos delitos de cohecho propio, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público. Tras su captura, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Entre los otros capturados está Michael Taicus, alias ‘Majiño’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla y explosivista de esta disidencia en el Valle del Cauca.

Los detenidos son investigados por su posible participación en los homicidios del soldado profesional Andrés Hoyos Urbano, ocurrido el 26 de septiembre en zona rural de Bugalagrande, y del patrullero Diego Andrés Sanabria, asesinado el 11 de octubre en el corregimiento de La Marina, zona rural de Tuluá, donde otro uniformado resultó herido.

Durante los allanamientos en Bugalagrande, Tuluá y Miranda, Cauca, las autoridades incautaron 12 teléfonos celulares, un computador, nueve contenedores con pólvora negra y una granada de mortero artesanal adaptada para su posible lanzamiento mediante un dron.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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