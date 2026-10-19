Investigan denuncias de robos con gas pimienta en concierto de Ryan Castro en Cali

La Policía y la Secretaría de Seguridad de Cali investigan las denuncias de hurtos registrados en el concierto de Ryan Castro, el pasado sábado, en el estadio Pascual Guerrero. A través de redes sociales, asistentes reportaron robos dentro y fuera del escenario deportivo y señalaron que los presuntos delincuentes habrían utilizado gas pimienta para afectar a las víctimas y despojarlas de sus pertenencias.

El secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés, confirmó que un grupo especializado de la Sijín recopila material para esclarecer los hechos e identificar a los responsables. Sin embargo, el presunto uso de gas pimienta corresponde a una denuncia que deberá ser verificada durante las investigaciones.

El funcionario pidió a las personas afectadas presentar las respectivas denuncias a través de los canales virtuales de la Policía Nacional y la Fiscalía, con el fin de aportar elementos que permitan avanzar en la judicialización de los responsables.

La Administración Distrital también revisará las posibles fallas en las condiciones de seguridad dentro y fuera del estadio, así como las responsabilidades de los empresarios y promotores del espectáculo, para establecer qué medidas deberán adoptarse en próximos eventos masivos.

Por su parte, el concejal Roberto Ortiz pidió explicaciones sobre los dispositivos de seguridad implementados durante el concierto y reclamó medidas para prevenir nuevos hurtos.