Boyacá presenta 100 proyectos por cerca de $4 billones al Gobierno Nacional

La Gobernación de Boyacá presentó 100 proyectos por cerca de 3,88 billones de pesos durante el encuentro regional convocado por el Departamento Nacional de Planeación en Tunja, como parte de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Las iniciativas están en fase tres, es decir, cuentan con estudios y diseños, y buscan obtener financiación del Gobierno Nacional.

El secretario de Planeación de Boyacá, Jairo Neira, explicó que la selección se realizó con participación de los alcaldes para identificar proyectos de impacto regional. El paquete incluye iniciativas de diferentes sectores, entre ellos infraestructura, salud, educación, cultura, deporte, minas y energía, con propuestas que beneficiarían a una o varias provincias del departamento.

Entre los proyectos mencionados están el tren de Boyacá, el mejoramiento del sitio histórico del Puente de Boyacá, un centro de alto rendimiento deportivo y obras de infraestructura hospitalaria en Tunja, Duitama y Chiquinquirá. También se contemplan cerca de 300 kilómetros de vías regionales, incluidos corredores estratégicos del norte del departamento y la transversal de Boyacá.

Neira indicó que el encuentro permitirá definir las prioridades territoriales que serán presentadas al Gobierno Nacional para su eventual inclusión en el plan de inversiones. Sin embargo, aclaró que la decisión final corresponde al Gobierno Nacional, que posteriormente presentará el Plan de Desarrollo ante el Congreso. La presentación de los proyectos no garantiza, por sí sola, su financiación ni ejecución.