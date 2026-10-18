San Luis de Gaceno conformó su cuerpo de bomberos voluntarios

La Administración municipal gestiona recursos y alianzas empresariales para garantizar la operación de los 10 voluntarios.

San Luis de Gaceno

San Luis de Gaceno, en el suroriente de Boyacá, ya cuenta con un cuerpo de bomberos voluntarios legalmente constituido. La iniciativa, que representó una inversión cercana a los $450 millones por parte de la Administración municipal, busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y situaciones de riesgo.

El alcalde Nelson Garzón Chitiva destacó el trabajo adelantado con la Gobernación de Boyacá, las entidades de gestión del riesgo y otras organizaciones para hacer realidad este proyecto.

“Efectivamente, se acaba de constituir el cuerpo bomberil del municipio de San Luis de Gaceno, con su respectiva personería jurídica y todos los lineamientos que se requieren para este tipo de conformación de bomberos voluntarios”, afirmó.

De acuerdo con Garzón Chitiva, la alianza con ES Colombia ha permitido avanzar en la dotación del organismo, mientras que sus integrantes han recibido preparación y capacitación. Sin embargo, aún está pendiente la entrega de un vehículo por parte de las entidades competentes, en coordinación con la Gobernación de Boyacá.

Atención de emergencias y convenios con empresas

Entre los principales retos del nuevo cuerpo de bomberos están las emergencias asociadas a las condiciones climáticas, así como los riesgos relacionados con el afloramiento de hidrocarburos y gas y la infraestructura de transporte de estos productos que atraviesa el municipio.

“Una de las prioridades en este momento es el tema de la atención del fenómeno de El Niño, que podría afectar a todo el país, pero de manera especial aquí al piedemonte llanero”, señaló.

El mandatario también anunció que la Administración municipal busca establecer convenios con empresas del sector de hidrocarburos y energético para fortalecer la capacidad operativa y financiera de la unidad.

“Se está pensando en firmar un convenio de solidaridad con el ánimo de prestarles atención y, de esta manera, también darle capacidad económica al cuerpo de bomberos voluntarios para poder sostenerse en el tiempo”, explicó.

Con 10 integrantes, el organismo inicia su proceso de consolidación en el municipio. La entrega del vehículo y la consecución de nuevos recursos serán fundamentales para garantizar su funcionamiento y mejorar la atención de emergencias en San Luis de Gaceno.