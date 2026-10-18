Videos de las protestas en Francia muestran caótica jornada: incendios, enfrentamientos y saqueos. Getty Images

Este sábado 17 de octubre de 2026, Europa vivió una masiva jornada de protestas que se extendió por ciudades principales de varios países, con el epicentro de las manifestaciones en Francia.

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Según las fuerzas de seguridad francesas, 1.200 personas fueron detenidas durante la jornada, que terminó en graves disturbios, con incendios, saqueos a establecimientos y enfrentamientos en las calles.

AFP

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, declaró que es “un milagro que el balance no sea mayor” y habló de “violencia de una intensidad extrema”.

Según AFP, entre 550.000 y 800.000 personas fueron partícipes de las protestas, que aglutinaron a integrantes de grupos como el movimiento de los chalecos amarillos, estudiantes, jubilados, activistas climáticos, entre otros.

¿Por qué protestan las personas en Europa?

Las protestas que se vivieron en varios países de Europa este sábado 17 de octubre y en algunos desde días anteriores responden a varias causas, según el reporte de medios internacionales.

AFP

Entre los principales argumentos que esgrimen los participantes de las movilizaciones están el aumento del costo de vida, la crisis de vivienda y demandas de índole educativa, con matices propios de la realidad en cada país.

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