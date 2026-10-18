Macron responsabilizó a extrema izquierda de violencia en Francia y apoyó a Policía y comerciantes

El presidente francés, Emmanuel Macron, responsabilizó este domingo a “extremistas de la extrema izquierda” de la violencia desatada el sábado en las protestas por el encarecimiento de la vida, mostró su apoyo a la policía y a los comerciantes y subrayó que quienes causaron daños en las protestas del sábado “tienen que pagar” .

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“Me dirijo a ustedes esta noche en un momento de extrema gravedad. Ayer, sábado 17 de octubre, extremistas de un grupo de ultraizquierda, junto con numerosos delincuentes (...), saquearon tiendas y destruyeron edificios públicos. ¿Por qué incendiar el ayuntamiento de Limoges? (…) ¿Cómo pudieron llegar a esto? Nada lo explica, nada lo justifica. Todos sentimos rabia y vergüenza”, aseguró Macron en una declaración solemne televisada.

“Ayer, los agentes del orden, a pesar de su profesionalidad, fueron objeto de una violencia sin precedentes. He pedido al gobierno que extraiga todas las lecciones necesarias sobre la recopilación de inteligencia y que haya total transparencia. Las investigaciones se llevarán a cabo con la máxima firmeza”, añadió Macron en su discurso.

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Y añadió que “quienes han destruido deben pagar, quienes intentaron derrocar la República rendirán cuentas”, tras las protestas de la víspera contra el encarecimiento de la vida, que degeneraron en destrozos de edificios y mobiliarios públicos, así como saqueos de cientos de comercios en París, Marsella, Lyon, Burdeos y muchas otras ciudades del país.