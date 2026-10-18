Los detenidos en las protestas en Francia ascienden a 1.800 con 500 agentes heridos

Las fuerzas del orden francesas han detenido por el momento a 1.800 personas por su participación en actos de violencia durante la jornada de protestas sociales organizada en Francia el sábado, que en muchos sitios degeneró en enfrentamientos, ataques a edificios públicos y saqueos de comercios.

Esa cifra provisional la publicó este domingo en su cuenta de X el ministro del Interior, Laurent Núñez, en un mensaje en el que subrayó que los actos de violencia los cometieron «varios miles de individuos de ultraizquierda decididos a atacar nuestros edificios públicos y nuestras fuerzas del orden».

Además, a ellos se sumaron «delincuentes que vandalizaron y saquearon numerosos comercios en varias ciudades de Francia», añadió Núñez, que también precisó que 500 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos, y que ése es igualmente un balance provisional.

Reunión interministerial de crisis

El primer ministro, Sébastien Lecornu, que ha pedido que las fiscalías soliciten el encarcelamiento provisional para las personas arrestadas, va a presidir esta tarde a partir de las 19.00 horas una célula interministerial de crisis dedicada a las consecuencias de los desbordamientos de las protestas.

Según el departamento del Interior, durante la jornada de protestas salieron a las calles en las manifestaciones que se celebraron por toda Francia 550.000 personas, aunque para los organizadores la participación fue todavía más masiva con más de 800.000 manifestantes.

En París, la manifestación que discurrió entre las plazas de la República y de Clichy reunió a 110.000 personas, de acuerdo con el Gobierno.

La líder de los ecologistas, Marine Tondelier, pidió este domingo la dimisión de Núñez en un mensaje en su cuenta de X en el que dijo que el responsable de Interior «está superado de forma manifiesta por la situación, de la que claramente subestimó la magnitud».

Hasta la víspera de la jornada de protestas, el departamento de Interior había comunicado que esperaba hasta 150.000 manifestantes.

Saqueos y vandalización de comercios

A partir de media tarde, hubo diversas marchas no previstas, con entre varios cientos y hasta más de un millar de individuos, que cometieron saqueos y vandalizaron comercios, sobre todo en el área de la plaza de la República, pero también en el bulevar de Sebastopol y en el de Saint Honoré.

Según la Prefectura de Policía de París, la situación pudo estabilizarse a partir de las 23.00 horas.

Durante sus intervenciones, 13 agentes de las fuerzas del orden y dos bomberos resultaron heridos. Además, una persona murió por una parada cardiorrespiratoria.

El escenario esta mañana en algunas zonas comerciales del centro de París era de vitrinas de comercios totalmente destrozadas con cristales en las calles y todavía barricadas en algunas de ellas con contenedores, vallas, bicicletas y mobiliario urbano.

Controlado el incendio del Ayuntamiento de Limoges (Francia)

El incendio que causó graves daños el sábado en el Ayuntamiento de Limoges, un edificio histórico del siglo XIX, quedó controlado este domingo, mientras los bomberos trabajaban para extinguir los últimos focos, informó el prefecto del departamento francés de Haute-Vienne, Maurice Barate.

«El fuego está controlado», declaró el prefecto (delegado del Gobierno) a la cadena LCI, y añadió que los equipos de emergencia estaban apagando las últimas brasas.

Varios manifestantes prendieron fuego en el interior

Según las autoridades locales, varios manifestantes forzaron la entrada al edificio y prendieron fuego en su interior, tras lo cual las llamas se extendieron a las plantas superiores y alcanzaron la cubierta, que terminó derrumbándose.

El alcalde de Limoges, Guillaume Guérin, condenó anoche el ataque y aseguró que el Ayuntamiento había quedado prácticamente destruido. No obstante, afirmó que los servicios municipales continuarían funcionando pese a los daños.

«Han destruido un edificio que los habitantes de Limoges aman, pero no han destruido el servicio público», declaró Guérin.«Es -dijo- un monumento que arde, pero no la República».

El alcalde también expresó su confianza en que los responsables fueran detenidos y sostuvo que los agentes desplegados durante la protesta no disponían de medios suficientes para contener a los participantes violentos.

Según declaró hoy el prefecto, unas 5.000 personas participaron en la manifestación, entre ellas varios cientos de individuos a los que describió como radicalizados y extremadamente violentos.

Tras los incidentes en el Ayuntamiento, algunos manifestantes se dirigieron hacia la prefectura, mientras otros saquearon comercios del centro de la ciudad, añadió.

El prefecto afirmó que el incendio había sido provocado deliberadamente y condenó los ataques contra edificios públicos y establecimientos comerciales.

El Ayuntamiento de Limoges fue construido entre 1876 y 1883 y está considerado monumento histórico. El edificio combina elementos arquitectónicos inspirados en el Renacimiento tardío y la época de Luis XIII.

Detenidas 160 personas en Lyon

Un total de 160 personas fueron detenidas en Lyon en la jornada de protestas sociales que se desarrollaron el sábado en Francia, indicó el prefecto del departamento, Étienne Guyot, que subrayó que las fuerzas del orden priorizaron «proteger las vidas para que no hubiera víctimas» sobre los comercios, en una manifestación «con un nivel de violencia inédita».

«Habíamos desplegado un gran dispositivo de seguridad, pero tuvimos una manifestación con un nivel de violencia inédita», se defendió hoy Guyot ante la prensa sobre la polémica que emerge por el gran número de comercios y de edificios públicos que fueron vandalizados.

En una conferencia de prensa en la calle junto al alcalde de la que es la tercera ciudad de Francia, el ecologista Grégory Doucet, el delegado del Gobierno, hizo hincapié en que «la policía estuvo al máximo posible en todas partes» y que disponía de medios, pero «no puedo poner un policía en cada tienda».

Doucet explicó que en el recorrido que hizo esta mañana pudo comprobar «el caos en la ciudad», en la que, entre otras cosas, la oficina de turismo fue destruida por un incendio provocado por algunos manifestantes, y se felicitó de que las fuerzas del orden hubieran dado prioridad a la protección de las personas y que la jornada se saldara sin ningún herido grave.