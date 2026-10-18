Detenidas 855 personas sólo en París durante la jornada de protestas sociales en Francia

Las masivas protestas sociales que se organizaron este sábado en Francia, y que en muchas ciudades degeneraron en enfrentamientos con la policía, con edificios públicos vandalizados y saqueos de cientos de comercios, dieron lugar a 855 detenciones sólo en el área metropolitana de París.

La cifra fue comunicada este domingo por la Prefectura de Policía de París, que puntualizó que son los datos hasta las 8.00 de la mañana y que del trabajo judicial va a continuar, en particular con la revisión de imágenes de vídeo, lo que permitirá identificar a otros autores de actos violentos en los próximos días.

La Prefectura de Policía de París recordó que la consigna del primer ministro, Sébastien Lecornu, es que esas personas deben responder de sus actos y hacer frente a las consecuencias civiles y penales que se derivan de sus hechos.

Una persona falleció por parada cardiorrespiratoria

Una persona falleció tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante la jornada de disturbios registrada el sábado en la capital francesa, informó este domingo la Prefectura de París.

“Una persona ha muerto tras una parada cardiorrespiratoria”, informó la Prefectura (delegación del Gobierno) sin más precisiones al final de un largo informe de balance de los detenidos y daños de la víspera, en la que 855 personas habían sido arrestadas hasta las 08.00 horas de este domingo.

1.200 detenciones y 150 policías heridos

A falta de un balance actualizado para el conjunto de Francia, el ministro del Interior, Laurent Núñez, indicó a las 20.00 horas del sábado que hasta entonces se habían contabilizado 1.200 arrestos, en un día en el que 150 policías y gendarmes resultaron heridos.

Las protestas, convocadas por diversos colectivos, en particular estudiantes, pero también sindicatos y antiguos líderes del movimiento de los ‘chalecos amarillos’, sacaron a la calle a 550.000 personas en toda Francia, según Nuñez, y a más de 800.000, según los organizadores.

En París, la manifestación que se había programado reunió a 110.000 personas, de acuerdo con el departamento de Interior, y se desarrolló sin grandes incidentes hasta su conclusión.

Sin embargo, la Prefectura de Policía destacó que en paralelo con la marcha en la plaza de la República que fue donde empezó, algunos de los participantes, miembros de grupos radicales, en particular de ultraizquierda, llevaron a cabo ataques contra las fuerzas del orden y saqueos de comercios.

Saqueos y vandalización de comercios

A partir de media tarde, hubo diversas marchas no previstas, con entre varios cientos y hasta más de un millar de individuos, que cometieron saqueos y vandalizaron comercios, sobre todo en el área de la plaza de la República, pero también en el bulevar de Sebastopol y en el de Saint Honoré.

Según la Prefectura de Policía de París, la situación pudo estabilizarse a partir de las 23.00 horas.

Durante sus intervenciones, 13 agentes de las fuerzas del orden y dos bomberos resultaron heridos. Además, una persona murió por una parada cardiorrespiratoria.

El escenario esta mañana en algunas zonas comerciales del centro de París era de vitrinas de comercios totalmente destrozadas con cristales en las calles y todavía barricadas en algunas de ellas con contenedores, vallas, bicicletas y mobiliario urbano.

Controlado el incendio del Ayuntamiento de Limoges (Francia)

El incendio que causó graves daños el sábado en el Ayuntamiento de Limoges, un edificio histórico del siglo XIX, quedó controlado este domingo, mientras los bomberos trabajaban para extinguir los últimos focos, informó el prefecto del departamento francés de Haute-Vienne, Maurice Barate.

“El fuego está controlado”, declaró el prefecto (delegado del Gobierno) a la cadena LCI, y añadió que los equipos de emergencia estaban apagando las últimas brasas.

Varios manifestantes prendieron fuego en el interior

Según las autoridades locales, varios manifestantes forzaron la entrada al edificio y prendieron fuego en su interior, tras lo cual las llamas se extendieron a las plantas superiores y alcanzaron la cubierta, que terminó derrumbándose.

El alcalde de Limoges, Guillaume Guérin, condenó anoche el ataque y aseguró que el Ayuntamiento había quedado prácticamente destruido. No obstante, afirmó que los servicios municipales continuarían funcionando pese a los daños.

“Han destruido un edificio que los habitantes de Limoges aman, pero no han destruido el servicio público”, declaró Guérin. “Es -dijo- un monumento que arde, pero no la República”.

El alcalde también expresó su confianza en que los responsables fueran detenidos y sostuvo que los agentes desplegados durante la protesta no disponían de medios suficientes para contener a los participantes violentos.

Según declaró hoy el prefecto, unas 5.000 personas participaron en la manifestación, entre ellas varios cientos de individuos a los que describió como radicalizados y extremadamente violentos.

Tras los incidentes en el Ayuntamiento, algunos manifestantes se dirigieron hacia la prefectura, mientras otros saquearon comercios del centro de la ciudad, añadió.

El prefecto afirmó que el incendio había sido provocado deliberadamente y condenó los ataques contra edificios públicos y establecimientos comerciales.

El Ayuntamiento de Limoges fue construido entre 1876 y 1883 y está considerado monumento histórico. El edificio combina elementos arquitectónicos inspirados en el Renacimiento tardío y la época de Luis XIII.