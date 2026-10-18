Capturan a 10 presuntos integrantes del Clan del Golfo por extorsiones en Barranquilla

Diez presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en medio de la operación Blindaje 360: Sin Tregua al Delito, adelantada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Además, se realizaron dos notificaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con las autoridades, la estructura criminal tendría injerencia en el área metropolitana y estaría dedicada a extorsionar a comerciantes y transportadores de los sectores de La Playa y Puerto Colombia, mediante amenazas contra su vida e integridad y advertencias de hurto de mercancías.

Exigían pagos de hasta $5 millones

Durante los procedimientos fueron incautadas una pistola, un revólver calibre 38, 216 cigarrillos de marihuana, 17 bolsas con base de coca y nueve teléfonos celulares. Las investigaciones también permitieron identificar a alias ‘El Tío’, señalado como presunto cabecilla de zona, quien al parecer coordinaba las exigencias económicas y supervisaba el recaudo del dinero.

Según la Policía, los pagos extorsivos oscilaban entre $1 millón y $5 millones y presuntamente eran exigidos mediante intimidaciones y exhibición de armas de fuego. La estructura también estaría vinculada al tráfico local de estupefacientes y al almacenamiento de armamento.

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Policía anuncia ofensiva contra las estructuras criminales

La comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, destacó el resultado operacional y reiteró el compromiso de las autoridades con la protección de comerciantes y transportadores.

“No vamos a permitir que las estructuras criminales intimiden a nuestros comerciantes y transportadores para lucrarse de su trabajo. Seguiremos actuando con contundencia, articulando nuestras capacidades investigativas y operativas para identificar a los responsables y cerrarles el paso a las economías ilícitas”, afirmó la oficial.