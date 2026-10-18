El Parque Nacional Natural Tayrona tendrá su último cierre del año en octubre

Santa Marta

Del 19 de octubre al 2 de noviembre de 2026, el Parque Nacional Natural Tayrona tendrá su último cierre temporal programado del año. Durante estos 15 días, se suspenderá el ingreso de visitantes y la prestación de servicios ecoturísticos para dar paso a un periodo de descanso del territorio, cuidado de la biodiversidad y fortalecimiento de las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Esta medida forma parte de la estrategia “Respira Tayrona”, acordada entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, que contempla tres periodos de cierre al año: febrero, junio y octubre-noviembre. Estos espacios permiten reconocer los tiempos de la naturaleza y la relación cultural y espiritual que las comunidades indígenas mantienen con el territorio.

El cierre de octubre coincide con Nabbatashi:un periodo del calendario cultural indígena asociado con la renovación, la limpieza espiritual y el cuidado del territorio ancestral. Durante estos días, los pueblos indígenas realizan prácticas tradicionales y pagamentos en sitios sagrados.

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Además es época de mayores lluvias, por lo tanto, la prioridad es la recarga de los sistemas hídricos del área protegida que se conforman por: las quebradas y microcuencas del parque, los cuales son fundamentales para el suministro de agua dulce.