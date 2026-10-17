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17 oct 2026 Actualizado 22:08

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Santa Marta reunió a investigadores, docentes y estudiantes en una agenda de intercambio científico

Durante cuatro días, los asistentes participaron en espacios de intercambio científico y apropiación social del conocimiento.

Santa Marta reunió a investigadores, docentes y estudiantes en una agenda de intercambio científico/ Invemar

Santa Marta reunió a investigadores, docentes y estudiantes en una agenda de intercambio científico/ Invemar

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El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (INVEMAR) fue sede del encuentro académico “De la Ínsula al Continente”, organizado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Sede Caribe, del 13 al 16 de octubre.

Durante cuatro días, estudiantes, docentes e investigadores participaron en espacios de intercambio científico y apropiación social del conocimiento, orientados a fortalecer los vínculos académicos entre el Caribe insular y el territorio continental.

La agenda incluyó dos espacios destacados: el X Seminario Las Ciencias del Mar en la Universidad Nacional de Colombia y el Encuentro de Experiencias de Tecnologías Emergentes e Innovación Digital en la Educación Superior en el Caribe.

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Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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