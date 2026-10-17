Incautan 3.043 unidades de mercancía de contrabando avaluadas en $675 millones en Barranquilla

Las autoridades incautaron 3.043 unidades de mercancía de procedencia extranjera, avaluadas comercialmente en más de $675 millones, durante un operativo de registro y allanamiento a un inmueble que presuntamente era utilizado para almacenar estos productos en Barranquilla.

Entre los elementos decomisados se encuentran 2.000 consolas de videojuegos, 100 controles, 255 peluches tipo Stick, 150 micrófonos para karaoke, 413 unidades de almacenamiento microSD, 100 combos de mini relojes y auriculares inalámbricos, además de 25 drones.

Mercancía quedó a disposición de las autoridades

De acuerdo con la información oficial, los productos no contaban con los documentos exigidos para acreditar su legal introducción al territorio aduanero nacional. La mercancía fue puesta a disposición de la autoridad competente para adelantar los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes.

El intendente jefe Leonardo Fabio Soto Pechene, jefe encargado de la División de Control Operativo de Barranquilla, destacó el trabajo conjunto de las autoridades en la lucha contra este delito.

“Gracias al trabajo articulado con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y la Fiscalía General de la Nación, seguimos fortaleciendo la lucha contra el comercio ilegal y protegiendo la economía del país y a los comerciantes que cumplen con la normatividad vigente”, afirmó.