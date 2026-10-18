Antioqueños crean la primera plataforma para gestionar comunidades digitales

Administrar una comunidad digital puede implicar depender de múltiples herramientas. Entre WhatsApp, Telegram, Zoom y las plataformas de cursos, los creadores suelen distribuir en distintos servicios la comunicación, formación y monetización de sus audiencias.

Ese vacío llevó a los antioqueños Carlos Jiménez y Cristian Berrio a crear Wemany, una plataforma que busca reunir en un solo lugar la gestión, conexión y monetización de comunidades digitales. La apuesta de sus fundadores es escalar el negocio hasta convertirlo en el primer unicornio nacido en Medellín, una meta que implicaría alcanzar una valoración de al menos US$1.000 millones.

Su propuesta se enmarca dentro de la industria de la creator economy o economía de los creadores, un mercado que, según estimaciones de Grand View Research, generó aproximadamente US$13.700 millones en 2025 y proyecta alcanzar los US$17.500 millones en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesto de 27,9 % hasta 2033.

Con apenas un mes en el mercado, la plataforma antioqueña ya registra señales iniciales de tracción: 4.000 usuarios y más de 150 comunidades creadas, cifras que sus fundadores buscan convertir en la base para escalar el negocio en América Latina.

Carlos Jiménez, CEO de la compañía, asegura que alcanzar una valoración de US$1.000 millones no puede ser el objetivo en sí mismo. “Una valoración como éstas, tiene que ser la consecuencia. Yo no quiero construir una compañía que parezca un unicornio, quiero construir las métricas que hacen inevitable que el mercado la valore como uno”.

Para avanzar hacia esa meta, la startup ya tiene una hoja de ruta definida. “Colombia es nuestro laboratorio, pero México será nuestra prueba de fuego. Si conseguimos crecer orgánicamente en este país compitiendo con plataformas globales, para nosotros sería una señal muy fuerte de que el producto puede escalar”, explica el directivo. Por lo tanto, la compañía se ha fijado como objetivo llegar a diciembre con 500 comunidades activas y generando ingresos.

La plataforma permite crear espacios públicos o privados y concentra en un mismo entorno herramientas de mensajería, canales temáticos, cursos, eventos, gamificación y mecanismos de monetización. Además de que reduce la fragmentación que hoy obliga a los creadores a distribuir a sus audiencias entre diferentes aplicaciones y servicios.

Incluso los creadores tienen la capacidad de segmentar su comunidad y organizarla según los intereses, niveles de participación o tipo de acceso de cada usuario. En lugar de concentrar a todos los miembros en un único chat, la plataforma permite crear canales específicos (públicos, privados, VIP o de soporte) y definir quién puede acceder a cada uno.

En su sitio web ya se pueden ver comunidades relacionadas con comercio electrónico, creación de contenido, inteligencia artificial, inversiones, ejercicio y tecnología, entre otras categorías.

Para quienes generan este tipo de contenidos, esto representa una gran oportunidad para consolidar su audiencia, construir relaciones más directas y, sobre todo, desarrollar modelos de ingresos basados en membresías, formación, eventos o productos digitales.

“No queremos ser un Discord con pagos ni un Telegram con cursos. La ventaja competitiva de Wemany es que entendemos a cada persona dentro de la comunidad como un perfil vivo. Podemos saber qué consume, en qué eventos participa, qué compra, qué rol tiene y qué accesos debería recibir”, detalla su director de tecnología (CTO), Cristian Berrio.

Más allá de la monetización para creadores de contenido, la visión de estos dos paisas también apunta a un posible alcance social, impulsado en parte por sus propias historias de resiliencia. Ambos consideran que la plataforma podría convertirse en una herramienta para articular políticas públicas, comunidades y oportunidades locales, aprovechando la información y las conexiones que se generan dentro de estos espacios digitales.

“Si nos sentamos con el alcalde de Medellín o el gobernador de Antioquia, les pondríamos sobre la mesa una gran comunidad digital de oportunidades. En lugar de publicar una convocatoria en una página web esperando que alguien la encuentre, el sistema podría identificar a 4.000 personas que cumplen las condiciones exactas. No es digitalizar por digitalizar, sino utilizar comunidad y tecnología para conectar a una persona con la oportunidad correcta en el momento correcto”, concluye Berrio.