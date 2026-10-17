Video: Dibu Martínez enciende alarmas en Argentina al ser hospitalizado por fuerte golpe en la cara

Emiliano Martínez en el momento que choca contra Jarrad Branthwaite. (Photo by Alex Livesey/Getty Images) / Alex Livesey

Emiliano ‘Dibu’ Martínez encendió las alarmas del Chelsea y de Argentina este sábado, luego de recibir un fuerte golpe en la cara que le obligó a ser sustituido, durante el juego que su equipo se impuso como visitante 0-2 al Everton.

Sobre los 65 minutos del encuentro se presentó la acción, un tiro libre centrado al área en donde el portero argentino salió acortar el centro, sufriendo un fuerte golpe con la cabeza del defensa Jarrad Branthwaite. De inmediato el arquero quedó tendido en el césped, perdiendo el conocimiento por algunos segundos.

Tras cerca de 10 minutos siendo atendido, Martínez fue retirado en camilla e inmovilizado del escenario deportivo, con claras muestras de dolor, aunque haciendo unos movimientos con sus brazos.

Palabras de Xabi Alonso

El técnico español del Chelsea, Xabi Alonso, se refirió al final del partido a la situación del guardameta, asegurando que se marchó consciente del estadio y se encuentra hospitalizado a la espera de algunos exámenes médicos.

" Abandonó el estadio consciente", comentó Alonso y añadió al respecto sobre el portero de la selección argentina: " Se encuentra en el hospital sometiéndose a pruebas preventivas".

El entrenador español enfatizó en que esperarán cómo avanza la situación, dejando en claro que es todo lo que sabe del guardameta. “Ya veremos. Esto es todo lo que sé hasta el momento”, mencionó.

¿Quiénes hicieron los goles del partido?

En el campo, Chelsea se impuso como visitante 0-2, gracias a las anotaciones del portugués Pedro Neto, quien convirtió al inicio y cierre de la segunda parte, a los 46 y 90 minutos.