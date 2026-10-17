¿En qué va la solución al problema del agua en Santa Marta?

Santa Marta

Santa Marta sigue a la espera de respuestas concretas frente a la crisis de agua potable, luego de cumplirse los diez días que el presidente Abelardo de la Espriella habría anunciado para presentar una solución a esta problemática que afecta a la ciudad desde hace décadas.

Ante este panorama, el representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández, planteó la necesidad de conocer en qué va el compromiso del mandatario y cuándo se dará a conocer una propuesta definitiva para garantizar el suministro de agua a los samarios.

Asimismo dijo que, el Gobierno de Gustavo Petro, avanzó en una solución estructural mediante el CONPES 4159, que contemplaba una inversión de más de 786 mil millones de pesos de la Nación para la construcción de dos plantas desalinizadoras.