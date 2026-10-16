Hallan a 13 menores de edad en ‘La Casa del Terror’ en Suba

Tras una alerta ciudadana, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Salud, intervinieron un pagadiario en el barrio La Gaitana en la Localidad de Suba conocido como ‘La Casa del Terror’.

En el lugar fueron halladas varias dosis de estupefacientes, armas blancas y celulares robados, según las autoridades este sería un centro estratégico de expendio de todo tipo de drogas y acopio de celulares hurtados.

Lo que causó alerta a las autoridades fue el llamado de la comunidad sobre la posible vulneración de derechos a menores de edad; en el operativo se logró iniciar procesos de restablecimiento de derechos a 6 menores que fueron hallados en el lugar.

“Se identificaron 13 niños, niñas y adolescentes en presunta vulneración de derechos. En esta intervención se trasladaron seis menores de edad al centro especializado Revivir para el restablecimiento de sus derechos. Estas actividades buscan identificar casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y situaciones de trata de personas”, aseguró Sain Calderón, asesor de la Secretaría de Seguridad.

Las autoridades continuarán realizando este tipo de intervenciones en la ciudad para prevenir la vulneración de derechos a menores de edad.