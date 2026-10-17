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17 oct 2026 Actualizado 15:41

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Barranquilla

Barranquilla inicia la tercera Jornada Nacional de Vacunación con más de 60 puntos gratuitos

La jornada busca completar los esquemas de vacunación de niños, adolescentes, mujeres gestantes y adultos mayores, con puntos fijos y móviles habilitados en el Distrito.

Jornada de vacunación en Barranquilla. Foto: Alcaldía

Jornada de vacunación en Barranquilla. Foto: Alcaldía

Jornada de vacunación en Barranquilla. Foto: Alcaldía

Valentina Utria

Barranquilla
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Este sábado 17 de octubre inició formalmente en Barranquilla la tercera Jornada Nacional de Vacunación, con más de 60 puntos fijos y móviles distribuidos en las cinco localidades. La iniciativa, liderada por la Alcaldía a través de la Secretaría Distrital de Salud, busca facilitar el acceso gratuito a las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y prevenir enfermedades.

¿Quiénes pueden vacunarse?

La jornada prioriza a niños menores de seis años, adolescentes de 9 a 17 años, mujeres gestantes, mujeres en edad fértil, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades de base. Entre las dosis disponibles están las del esquema regular infantil, el virus del papiloma humano (VPH) y la influenza, de acuerdo con las indicaciones vigentes.

Más información

Horarios y puntos de atención

Los ciudadanos pueden acudir a los PASO y CAMINO de la red MiRed IPS, que atenderán de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía, mientras que las IPS vacunadoras prestarán el servicio de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se recomienda llevar el documento de identidad y el carné de vacunación para verificar las dosis pendientes.

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