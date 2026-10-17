Barranquilla inicia la tercera Jornada Nacional de Vacunación con más de 60 puntos gratuitos

Este sábado 17 de octubre inició formalmente en Barranquilla la tercera Jornada Nacional de Vacunación, con más de 60 puntos fijos y móviles distribuidos en las cinco localidades. La iniciativa, liderada por la Alcaldía a través de la Secretaría Distrital de Salud, busca facilitar el acceso gratuito a las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y prevenir enfermedades.

¿Quiénes pueden vacunarse?

La jornada prioriza a niños menores de seis años, adolescentes de 9 a 17 años, mujeres gestantes, mujeres en edad fértil, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades de base. Entre las dosis disponibles están las del esquema regular infantil, el virus del papiloma humano (VPH) y la influenza, de acuerdo con las indicaciones vigentes.

Horarios y puntos de atención

Los ciudadanos pueden acudir a los PASO y CAMINO de la red MiRed IPS, que atenderán de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía, mientras que las IPS vacunadoras prestarán el servicio de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se recomienda llevar el documento de identidad y el carné de vacunación para verificar las dosis pendientes.