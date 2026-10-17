¿Dónde se irá la luz este domingo 18 de octubre en el Atlántico?: entérese aquí

Este domingo 18 de octubre, Air-e Intervenida adelantará labores técnicas en la subestación Norte, ubicada cerca del Corredor Universitario, entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Durante este periodo se suspenderá el servicio en las calles 8 a la 22, entre carreras 10 y 27, y en las urbanizaciones La Playa, Villa del Mar, Miramar y Adelita de Char.

Barrios con interrupciones y horarios especiales

También habrá interrupciones breves entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana, y entre las 4:00 y las 5:00 de la tarde, en Villa Norte y los alrededores de la estación de bombeo Mallorquín. En Puerto Colombia, las maniobras afectarán a Villa Campestre, Ciudad del Mar y otros puntos de la carrera 46 con la autopista al Mar y la avenida Circunvalar con carreras 42F y 43.

Por otra parte, en el barrio Siape se suspenderá el servicio entre las 8:33 de la mañana y las 5:26 de la tarde por la reubicación de un poste, con interrupciones adicionales en Paraíso, Tres Ave Marías y Siape. Asimismo, habrá maniobras en sectores de La Campiña, Riomar, Alto Prado, San Vicente, Granadillo, América y Tabor, entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana y entre las 5:00 y las 5:30 de la tarde.

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Otros trabajos en Barranquilla y el Atlántico

Air-e indicó que en los circuitos Industrial Norte y Prado Norte podrían presentarse interrupciones entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, dependiendo de las condiciones operativas. Además, se realizarán excavaciones para instalar postes en las zonas urbana y rural del corregimiento de Leña y en la vía a Candelaria, entre las 7:50 de la mañana y las 4:00 de la tarde.