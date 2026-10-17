“Extorsionaban a comerciantes e incluso a sus vecinos”: Fiscalía revela cómo operaba alias ‘Keko’

Alias ‘Keko’, señalado de desafiar al presidente Abelardo De La Espriella, quedó en el centro de una investigación por presuntas extorsiones en Barranquilla y Soledad. La Fiscalía le imputó cargos tras su captura en la operación Blindaje 360, en la que las autoridades investigan su presunta relación con una estructura criminal que ejercía control sobre distintos sectores.

De acuerdo con la Fiscalía, la organización, identificada como Bloque Resistencia Caribe y asociada a Los Costeños, tendría como principal objetivo obtener rentas ilícitas mediante amenazas contra comerciantes, tenderos y habitantes de los barrios donde operaba.

Amenazas de muerte y cobros ilegales

“Se les exigían pagos iniciales, cuotas periódicas de dinero o aportes extraordinarios bajo amenazas de muerte, ataques armados, lanzamiento de granadas, incendio de negocios o afectación a sus familiares”, explicó la Fiscalía al describir el presunto modo de operar de esta estructura.

La investigación también señala que la organización habría impuesto cobros y sanciones económicas por discusiones o peleas entre vecinos.

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Las autoridades buscan establecer el alcance de estas actividades criminales y la responsabilidad individual de los señalados. Por el momento, la imputación de cargos no equivale a una condena y alias ‘Keko’ conserva la presunción de inocencia.