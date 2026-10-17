Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 oct 2026 Actualizado 13:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Ataque sicarial en Caribe Verde deja un hombre muerto y una menor herida

El hecho ocurrió en la entrada del conjunto residencial Palmeras, en Barranquilla.

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

Valentina Utria

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Un ataque sicarial se registró hacia las 6:30 de la noche del viernes 16 de octubre, en la calle 130 con carrera 9G, en la entrada del conjunto residencial Palmeras, en el sector de Caribe Verde, en Barranquilla. Según la información preliminar, cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas interceptaron una camioneta azul en la que viajaban una pareja y una menor, y dispararon contra sus ocupantes.

Conductor habría arrollado a dos de los atacantes

En medio del ataque, el conductor, quien también resultó herido, habría arrollado a dos de los presuntos agresores. De acuerdo con los primeros reportes, los sujetos abandonaron el lugar a pie y huyeron hacia una zona enmontada. Hasta el momento, se desconoce su paradero.

Más información

Un hombre murió y una menor resultó herida

El conductor y la niña fueron trasladados a un centro asistencial. Sin embargo, el hombre falleció mientras recibía atención médica, tras sufrir tres impactos de bala en la cabeza. La menor también resultó herida. Por ahora, las identidades de las víctimas no han sido establecidas públicamente.

Las circunstancias del atentado y la identificación de los responsables son materia de investigación por parte de las autoridades.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado