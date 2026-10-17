Ataque sicarial en Caribe Verde deja un hombre muerto y una menor herida

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

Un ataque sicarial se registró hacia las 6:30 de la noche del viernes 16 de octubre, en la calle 130 con carrera 9G, en la entrada del conjunto residencial Palmeras, en el sector de Caribe Verde, en Barranquilla. Según la información preliminar, cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas interceptaron una camioneta azul en la que viajaban una pareja y una menor, y dispararon contra sus ocupantes.

Conductor habría arrollado a dos de los atacantes

En medio del ataque, el conductor, quien también resultó herido, habría arrollado a dos de los presuntos agresores. De acuerdo con los primeros reportes, los sujetos abandonaron el lugar a pie y huyeron hacia una zona enmontada. Hasta el momento, se desconoce su paradero.

Un hombre murió y una menor resultó herida

El conductor y la niña fueron trasladados a un centro asistencial. Sin embargo, el hombre falleció mientras recibía atención médica, tras sufrir tres impactos de bala en la cabeza. La menor también resultó herida. Por ahora, las identidades de las víctimas no han sido establecidas públicamente.

Las circunstancias del atentado y la identificación de los responsables son materia de investigación por parte de las autoridades.