Abelardo de la Espriella actualiza balance de Blindaje 360: 72 capturados en Barranquilla

La operación Blindaje 360, desplegada por la Policía Nacional en Barranquilla y su área metropolitana, dejó un saldo de 72 personas capturadas, 50 diligencias de allanamiento y registro, y la incautación de 17 armas de fuego, una granada y más de seis kilos de estupefacientes, según el balance entregado por las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, del total de capturados, 42 fueron detenidos en flagrancia y 30 mediante orden judicial. El operativo contó con la participación de más de 587 uniformados de la Policía Nacional y el Ejército, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Barranquilla.

Además de las armas y las sustancias estupefacientes, las autoridades reportaron la incautación de dinero en efectivo, teléfonos celulares y dos vehículos, elementos que serán sometidos a análisis dentro de las investigaciones judiciales.

Presuntos cabecillas entre los capturados

Entre los resultados destacados figura la captura de alias ‘Keko’ o ‘Menor 08’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla del grupo delincuencial Los del Freseo. El hombre es investigado por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

Según la Policía, estaría relacionado con homicidios y extorsiones contra comerciantes de Barranquilla y su área metropolitana. También es señalado de presuntamente promover amenazas mediante panfletos y mensajes de audio difundidos por WhatsApp, así como de tener vínculos con estructuras sicariales que operarían en Barranquilla y Soledad.

En otro procedimiento fue capturado alias ‘Ñoño’, señalado como presunto cabecilla de Los Rápidos. Según el reporte oficial, tendría aproximadamente 13 años de trayectoria criminal y 18 anotaciones judiciales por diferentes conductas, entre ellas hurto, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. Estas anotaciones no equivalen, por sí solas, a condenas judiciales.

Las autoridades también señalaron que entre los capturados habría presuntos integrantes de Los Costeños, Los Porteños y el Clan del Golfo.

Presidente destaca resultados de la operación

Tras conocerse el balance, el presidente Abelardo De la Espriella aseguró que la ofensiva busca debilitar las estructuras criminales y recuperar la tranquilidad de los habitantes de Barranquilla y los municipios vecinos.

“Barranquilla no se arrodilla ante el crimen”, expresó el mandatario, quien agregó que su Gobierno no dará tregua a las organizaciones delincuenciales.

De la Espriella también destacó el trabajo coordinado de la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, y afirmó que las acciones están dirigidas a combatir delitos como la extorsión, el homicidio, el microtráfico y el hurto.

El mandatario indicó, además, que durante los operativos fue capturado un ciudadano francés al que se le habría encontrado un kilogramo de cocaína. Según su declaración, ordenó su deportación. Este procedimiento deberá surtirse conforme a las competencias y los trámites legales correspondientes.

Autoridades anuncian continuidad de los operativos

La comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, destacó la articulación entre las instituciones y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y logísticas para enfrentar a las organizaciones criminales.

“Estas 72 capturas representan un golpe importante contra estructuras dedicadas a la extorsión, el homicidio, el tráfico de estupefacientes y el hurto”, afirmó la oficial.

La Policía señaló que la operación Blindaje 360 hace parte de la estrategia denominada ‘Sin Tregua al Delito’, con la que busca afectar las capacidades operativas y financieras de las estructuras delincuenciales que tienen presencia en Barranquilla y su área metropolitana.