En 21 municipios del Valle bajaron los homicidios durante septiembre de 2026

Las cifras de homicidios en el Valle del Cauca vienen registrando una tendencia a la baja desde agosto de 2026.

Buenaventura con -83%, Tuluá con -60%, Bugalagrande con -50% y Palmira con -28% hacen parte de las 21 ciudades del Valle del Cauca que registraron disminución de homicidios. Además, en municipios como Dagua, El Cairo y El Dovio se reportó una reducción del 100%.

Así lo dio a conocer Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, al indicar que desde hace dos meses que inició el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se ha tenido una tendencia a la disminución en los homicidios, pero también en todos los delitos.

“Es muy importante decirle a la comunidad que estamos trabajando de la mano y articuladamente con la Fuerza Pública y la Fiscalía para lograr que los vallecaucanos nos sintamos más seguros y, por supuesto, más tranquilos”, expresó la mandataria.

Además de los municipios en los que los homicidios cayeron 100%, La Cumbre, Riofrío, Ulloa y Calima-El Darién se mantuvieron en 0 casos al igual que en el mismo periodo del año anterior.

Durante septiembre de 2026, el número de homicidios bajó 22% en todo el Valle del Cauca.